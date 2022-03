DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

11-March-2022 / 07:00 GMT/BST

11 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 10 March 2022 it purchased a total of 430,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.166 GBP0.976 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.134 GBP0.953 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.146646 GBP0.961848

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 729,266,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 901 1.160 XDUB 08:20:19 00057606902TRLO0 2402 1.158 XDUB 08:26:45 00057607414TRLO0 3615 1.158 XDUB 08:27:05 00057607442TRLO0 1310 1.158 XDUB 08:27:05 00057607443TRLO0 3697 1.156 XDUB 08:32:20 00057607745TRLO0 18 1.156 XDUB 08:33:26 00057607780TRLO0 2692 1.156 XDUB 08:33:26 00057607781TRLO0 1692 1.156 XDUB 08:33:26 00057607782TRLO0 1686 1.152 XDUB 08:44:26 00057608401TRLO0 422 1.152 XDUB 08:46:03 00057608505TRLO0 1095 1.152 XDUB 08:46:03 00057608506TRLO0 1110 1.152 XDUB 08:46:04 00057608510TRLO0 3981 1.152 XDUB 08:52:06 00057608916TRLO0 1989 1.166 XDUB 09:20:05 00057610942TRLO0 2484 1.166 XDUB 09:20:15 00057610944TRLO0 101 1.166 XDUB 09:20:15 00057610945TRLO0 3605 1.166 XDUB 09:20:15 00057610946TRLO0 511 1.164 XDUB 09:20:15 00057610947TRLO0 18 1.162 XDUB 09:30:24 00057611381TRLO0 5241 1.162 XDUB 09:30:24 00057611382TRLO0 4714 1.158 XDUB 09:36:46 00057611907TRLO0 1029 1.154 XDUB 09:36:46 00057611908TRLO0 4281 1.160 XDUB 09:54:09 00057612741TRLO0 848 1.160 XDUB 09:54:09 00057612742TRLO0 1385 1.160 XDUB 09:54:09 00057612743TRLO0 1959 1.160 XDUB 09:54:09 00057612744TRLO0 2650 1.158 XDUB 09:56:45 00057612969TRLO0 522 1.158 XDUB 09:56:57 00057612975TRLO0 1265 1.158 XDUB 09:58:25 00057613022TRLO0 2141 1.160 XDUB 10:16:45 00057613665TRLO0 1672 1.160 XDUB 10:18:25 00057613707TRLO0 4065 1.160 XDUB 10:18:25 00057613708TRLO0 1692 1.156 XDUB 10:33:25 00057614151TRLO0 1034 1.156 XDUB 10:33:25 00057614152TRLO0 206 1.156 XDUB 10:33:25 00057614153TRLO0 1475 1.156 XDUB 10:33:25 00057614154TRLO0 3869 1.152 XDUB 10:37:46 00057614307TRLO0 1366 1.148 XDUB 10:49:26 00057614774TRLO0 2936 1.148 XDUB 10:49:26 00057614775TRLO0 3425 1.144 XDUB 11:08:25 00057615771TRLO0 771 1.144 XDUB 11:11:08 00057615866TRLO0 3750 1.144 XDUB 11:31:51 00057616808TRLO0 4031 1.144 XDUB 11:39:21 00057617255TRLO0 1441 1.144 XDUB 11:39:21 00057617256TRLO0 311 1.144 XDUB 11:39:21 00057617257TRLO0 104 1.144 XDUB 11:39:21 00057617258TRLO0 2243 1.144 XDUB 11:39:21 00057617259TRLO0 585 1.142 XDUB 11:53:25 00057617872TRLO0 1957 1.142 XDUB 11:55:05 00057617966TRLO0 1073 1.142 XDUB 12:05:05 00057618462TRLO0 898 1.142 XDUB 12:38:26 00057619590TRLO0 301 1.142 XDUB 12:45:33 00057619982TRLO0 695 1.142 XDUB 12:45:33 00057619983TRLO0 1216 1.142 XDUB 12:45:34 00057619991TRLO0 1279 1.142 XDUB 12:45:34 00057619992TRLO0 3675 1.142 XDUB 12:45:34 00057619993TRLO0 4426 1.140 XDUB 12:51:21 00057620411TRLO0 2512 1.138 XDUB 12:51:21 00057620412TRLO0 232 1.138 XDUB 13:02:02 00057620882TRLO0 451 1.138 XDUB 13:02:02 00057620883TRLO0 1895 1.138 XDUB 13:02:02 00057620884TRLO0 114 1.138 XDUB 13:02:02 00057620885TRLO0 3834 1.138 XDUB 13:02:03 00057620886TRLO0 1023 1.136 XDUB 13:02:03 00057620887TRLO0 1057 1.136 XDUB 13:03:01 00057620900TRLO0 1776 1.136 XDUB 13:03:25 00057620911TRLO0 2508 1.136 XDUB 13:09:05 00057621050TRLO0 1355 1.136 XDUB 13:09:21 00057621080TRLO0 93 1.136 XDUB 13:10:45 00057621123TRLO0 1315 1.134 XDUB 13:20:46 00057621460TRLO0 1370 1.140 XDUB 13:30:45 00057622060TRLO0 125 1.140 XDUB 13:30:45 00057622061TRLO0 417 1.140 XDUB 13:30:45 00057622062TRLO0 156 1.140 XDUB 13:30:45 00057622063TRLO0 416 1.140 XDUB 13:30:45 00057622064TRLO0 261 1.140 XDUB 13:30:45 00057622065TRLO0 180 1.148 XDUB 13:45:45 00057622779TRLO0 1834 1.148 XDUB 13:47:25 00057622892TRLO0 806 1.148 XDUB 13:47:25 00057622893TRLO0 155 1.148 XDUB 13:47:25 00057622894TRLO0 207 1.148 XDUB 13:47:25 00057622895TRLO0 155 1.148 XDUB 13:47:25 00057622896TRLO0 952 1.148 XDUB 13:50:41 00057623183TRLO0 423 1.148 XDUB 13:50:41 00057623184TRLO0 1194 1.148 XDUB 13:51:21 00057623207TRLO0 2180 1.148 XDUB 13:55:05 00057623309TRLO0 1093 1.148 XDUB 13:55:45 00057623318TRLO0 1486 1.148 XDUB 13:57:25 00057623387TRLO0 1253 1.148 XDUB 13:59:05 00057623474TRLO0 432 1.148 XDUB 13:59:05 00057623475TRLO0 3933 1.148 XDUB 13:59:05 00057623476TRLO0 908 1.148 XDUB 13:59:05 00057623477TRLO0 1816 1.146 XDUB 14:04:05 00057623681TRLO0 1063 1.146 XDUB 14:04:41 00057623699TRLO0 1059 1.146 XDUB 14:06:21 00057623781TRLO0 307 1.146 XDUB 14:06:21 00057623783TRLO0 141 1.146 XDUB 14:07:25 00057623862TRLO0 914 1.146 XDUB 14:08:01 00057623879TRLO0 1511 1.146 XDUB 14:09:05 00057623926TRLO0 1574 1.146 XDUB 14:10:45 00057623994TRLO0 102 1.146 XDUB 14:12:25 00057624071TRLO0 3863 1.146 XDUB 14:12:25 00057624072TRLO0 371 1.140 XDUB 14:24:05 00057624623TRLO0 919 1.140 XDUB 14:24:41 00057624650TRLO0 1472 1.140 XDUB 14:26:45 00057624789TRLO0 1002 1.140 XDUB 14:27:21 00057624811TRLO0 637 1.140 XDUB 14:27:25 00057624815TRLO0 661 1.140 XDUB 14:27:25 00057624816TRLO0 1295 1.140 XDUB 14:29:05 00057624881TRLO0 909 1.140 XDUB 14:29:41 00057624920TRLO0 1123 1.140 XDUB 14:30:46 00057625007TRLO0 1157 1.138 XDUB 14:44:41 00057625997TRLO0 2538 1.138 XDUB 14:45:05 00057626027TRLO0 2772 1.138 XDUB 14:45:45 00057626130TRLO0 1050 1.138 XDUB 14:47:25 00057626287TRLO0 1142 1.138 XDUB 14:52:03 00057626742TRLO0 983 1.138 XDUB 14:53:01 00057626866TRLO0 1541 1.138 XDUB 14:54:05 00057627005TRLO0 1482 1.146 XDUB 15:02:25 00057628321TRLO0 1088 1.146 XDUB 15:02:25 00057628322TRLO0 155 1.146 XDUB 15:02:25 00057628323TRLO0 1624 1.146 XDUB 15:02:25 00057628324TRLO0 4196 1.146 XDUB 15:02:25 00057628325TRLO0 4615 1.144 XDUB 15:04:05 00057628469TRLO0 733 1.140 XDUB 15:06:22 00057628595TRLO0 1561 1.140 XDUB 15:07:25 00057628663TRLO0 1178 1.140 XDUB 15:09:05 00057628733TRLO0 609 1.140 XDUB 15:09:05 00057628734TRLO0 792 1.140 XDUB 15:09:42 00057628778TRLO0 1376 1.146 XDUB 15:24:05 00057630044TRLO0 1225 1.146 XDUB 15:24:05 00057630045TRLO0 621 1.146 XDUB 15:24:05 00057630046TRLO0 1328 1.148 XDUB 15:24:05 00057630050TRLO0 1500 1.148 XDUB 15:24:05 00057630051TRLO0 631 1.146 XDUB 15:24:21 00057630070TRLO0 3495 1.146 XDUB 15:27:41 00057630317TRLO0 807 1.146 XDUB 15:27:41 00057630318TRLO0 2400 1.146 XDUB 15:27:41 00057630319TRLO0 1276 1.146 XDUB 15:27:41 00057630320TRLO0 1288 1.146 XDUB 15:27:41 00057630321TRLO0 2400 1.146 XDUB 15:27:41 00057630322TRLO0 1976 1.146 XDUB 15:27:41 00057630323TRLO0 4123 1.142 XDUB 15:27:43 00057630330TRLO0 243 1.140 XDUB 15:31:01 00057630550TRLO0 133 1.140 XDUB 15:31:01 00057630551TRLO0 417 1.140 XDUB 15:31:01 00057630552TRLO0 156 1.140 XDUB 15:31:01 00057630553TRLO0 90 1.140 XDUB 15:31:01 00057630554TRLO0 1032 1.140 XDUB 15:31:20 00057630577TRLO0 1573 1.140 XDUB 15:31:20 00057630578TRLO0 3950 1.138 XDUB 15:35:45 00057630903TRLO0 3307 1.138 XDUB 15:48:25 00057631572TRLO0 1125 1.138 XDUB 15:48:26 00057631573TRLO0 2180 1.138 XDUB 15:49:05 00057631640TRLO0 1640 1.142 XDUB 15:54:41 00057632034TRLO0 104 1.142 XDUB 15:54:41 00057632035TRLO0 624 1.142 XDUB 15:54:41 00057632036TRLO0 1250 1.142 XDUB 15:54:41 00057632037TRLO0 104 1.142 XDUB 15:54:41 00057632038TRLO0 104 1.142 XDUB 15:54:41 00057632039TRLO0 400 1.142 XDUB 15:54:42 00057632041TRLO0 1731 1.142 XDUB 15:54:42 00057632042TRLO0 458 1.142 XDUB 15:54:42 00057632043TRLO0 1500 1.142 XDUB 15:54:42 00057632044TRLO0 86 1.142 XDUB 15:54:42 00057632045TRLO0 2314 1.142 XDUB 15:54:42 00057632046TRLO0 2057 1.142 XDUB 15:54:42 00057632047TRLO0 4131 1.140 XDUB 15:54:45 00057632049TRLO0 3800 1.144 XDUB 16:01:16 00057632577TRLO0 859 1.144 XDUB 16:10:42 00057633227TRLO0 929 1.144 XDUB 16:10:45 00057633234TRLO0 825 1.144 XDUB 16:10:45 00057633235TRLO0 792 1.144 XDUB 16:11:01 00057633275TRLO0 615 1.144 XDUB 16:11:04 00057633282TRLO0 55 1.144 XDUB 16:11:04 00057633283TRLO0 853 1.144 XDUB 16:11:22 00057633306TRLO0 853 1.144 XDUB 16:13:02 00057633416TRLO0 1062 1.144 XDUB 16:14:05 00057633484TRLO0 609 1.144 XDUB 16:14:42 00057633511TRLO0 499 1.144 XDUB 16:15:45 00057633553TRLO0 715 1.144 XDUB 16:15:45 00057633554TRLO0 670 1.144 XDUB 16:16:01 00057633561TRLO0 792 1.144 XDUB 16:16:22 00057633586TRLO0 1446 1.144 XDUB 16:17:25 00057633663TRLO0 622 1.144 XDUB 16:18:02 00057633713TRLO0 292 1.144 XDUB 16:18:02 00057633714TRLO0 1755 1.144 XDUB 16:19:05 00057633822TRLO0 731 1.144 XDUB 16:19:05 00057633823TRLO0 670 1.144 XDUB 16:21:22 00057634052TRLO0 609 1.144 XDUB 16:21:24 00057634053TRLO0 25 1.144 XDUB 16:22:25 00057634189TRLO0 1400 1.144 XDUB 16:22:25 00057634190TRLO0 2833 1.144 XDUB 16:22:46 00057634230TRLO0 1352 1.144 XDUB 16:22:46 00057634231TRLO0 609 1.144 XDUB 16:22:46 00057634232TRLO0 1618 1.144 XDUB 16:22:46 00057634233TRLO0 56 1.144 XDUB 16:22:46 00057634234TRLO0 532 1.144 XDUB 16:22:46 00057634235TRLO0 104 1.144 XDUB 16:22:46 00057634236TRLO0 674 1.144 XDUB 16:22:46 00057634237TRLO0 151 1.144 XDUB 16:22:47 00057634238TRLO0 862 1.144 XDUB 16:22:47 00057634239TRLO0 1296 1.144 XDUB 16:22:47 00057634240TRLO0 726 1.144 XDUB 16:22:47 00057634241TRLO0 1091 1.144 XDUB 16:22:51 00057634262TRLO0 2498 1.144 XDUB 16:22:58 00057634268TRLO0 1685 1.144 XDUB 16:22:58 00057634269TRLO0 2498 1.144 XDUB 16:22:58 00057634270TRLO0 1822 1.144 XDUB 16:22:58 00057634271TRLO0 3005 1.144 XDUB 16:22:58 00057634272TRLO0 2039 1.144 XDUB 16:22:58 00057634273TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 712 97.40 XLON 08:20:38 00057606907TRLO0 156 97.40 XLON 08:25:43 00057607347TRLO0 113 97.40 XLON 08:25:43 00057607348TRLO0 3077 97.40 XLON 08:25:43 00057607349TRLO0 3429 97.60 XLON 09:16:47 00057610611TRLO0 343 97.40 XLON 09:54:09 00057612745TRLO0 1089 97.40 XLON 09:54:09 00057612746TRLO0 1888 97.40 XLON 09:54:09 00057612747TRLO0 1300 97.10 XLON 10:00:11 00057613100TRLO0 1300 97.10 XLON 10:00:11 00057613101TRLO0 922 97.10 XLON 10:00:11 00057613102TRLO0 3347 97.10 XLON 10:00:11 00057613103TRLO0 3479 96.60 XLON 10:42:39 00057614467TRLO0 2000 96.10 XLON 11:31:51 00057616809TRLO0 1112 96.10 XLON 11:31:51 00057616810TRLO0 2480 96.00 XLON 11:40:05 00057617333TRLO0 960 96.00 XLON 11:40:05 00057617334TRLO0 1641 96.00 XLON 12:06:45 00057618517TRLO0 1300 96.00 XLON 12:06:45 00057618518TRLO0 446 96.00 XLON 12:06:45 00057618519TRLO0 3451 95.70 XLON 13:02:02 00057620881TRLO0 4764 96.50 XLON 13:46:58 00057622848TRLO0 3987 96.40 XLON 13:51:38 00057623210TRLO0 3431 96.20 XLON 14:10:11 00057623978TRLO0 3314 96.10 XLON 14:12:25 00057624073TRLO0 2000 95.90 XLON 14:23:42 00057624610TRLO0 2000 95.80 XLON 14:29:00 00057624873TRLO0 2000 95.70 XLON 14:44:41 00057625998TRLO0 732 95.60 XLON 14:52:02 00057626739TRLO0 2304 95.60 XLON 14:52:02 00057626740TRLO0 3888 95.50 XLON 14:52:25 00057626802TRLO0 2000 96.30 XLON 15:02:25 00057628326TRLO0 482 96.10 XLON 15:02:26 00057628337TRLO0 2619 96.10 XLON 15:02:26 00057628338TRLO0 604 96.20 XLON 15:20:39 00057629775TRLO0 3398 96.10 XLON 15:24:05 00057630047TRLO0 2000 96.10 XLON 15:24:05 00057630048TRLO0 1533 96.10 XLON 15:24:05 00057630049TRLO0 596 95.30 XLON 15:36:03 00057630928TRLO0 1300 95.30 XLON 15:36:03 00057630929TRLO0 1055 95.30 XLON 15:36:03 00057630930TRLO0 2000 95.40 XLON 15:36:03 00057630931TRLO0 3512 95.90 XLON 15:54:41 00057632031TRLO0 935 95.70 XLON 15:54:41 00057632032TRLO0 2175 95.70 XLON 15:54:41 00057632033TRLO0 2000 96.10 XLON 16:13:52 00057633471TRLO0 3275 96.10 XLON 16:13:52 00057633472TRLO0 2000 96.20 XLON 16:16:55 00057633630TRLO0 4058 96.10 XLON 16:20:45 00057634015TRLO0 836 96.10 XLON 16:22:02 00057634130TRLO0 604 96.10 XLON 16:22:02 00057634131TRLO0 53 96.10 XLON 16:22:02 00057634132TRLO0 3488 96.00 XLON 16:24:01 00057634356TRLO0 578 96.00 XLON 16:24:01 00057634357TRLO0 3900 96.00 XLON 16:24:01 00057634358TRLO0 1300 96.00 XLON 16:24:01 00057634359TRLO0 1300 96.00 XLON 16:24:01 00057634360TRLO0 1300 96.00 XLON 16:24:01 00057634361TRLO0 1300 96.00 XLON 16:24:01 00057634362TRLO0 5895 96.00 XLON 16:24:01 00057634363TRLO0 1300 96.00 XLON 16:24:01 00057634364TRLO0 1810 96.00 XLON 16:24:01 00057634365TRLO0 7829 96.00 XLON 16:26:30 00057634550TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 148354 EQS News ID: 1299999 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

