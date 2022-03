Hochauflösende Karten für 2017-2021 ab sofort im ArcGIS Living Atlas of the World von Esri verfügbar

Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt haben sich zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaftsweise verpflichtet. Viele arbeiten auch an der Begrenzung von Aktivitäten, die zum Klimawandel beitragen. Um diese Bemühungen zu fördern, veröffentlicht Esri, der Weltmarktführer für Location Intelligence, in Zusammenarbeit mit Impact Observatory und Microsoft eine weltweit konsistente Landnutzungs- und Landbedeckungskarte für den Zeitraum 2017-2021, die auf den aktuellsten 10-Meter-Sentinel-2-Satellitendaten basiert. Neben den neuen Daten für 2021 sind auch 10-Meter-Daten zur Landnutzung und -bedeckung aus den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 enthalten, die die Veränderungen der letzten fünf Jahre auf der Erde verdeutlichen.

Diese digitale Abbildung der Erdoberfläche bietet umfassende Informationen und Einblicke in die Art der Landnutzung. Die Karte steht über 10 Millionen Nutzern von Geoinformationssystemen (GIS) online zur Verfügung, und zwar über Esris ArcGIS Living Atlas of the World, die bedeutendste Sammlung von geografischen Informationen und Diensten, einschließlich Karten und Apps.

"Genaue, aktuelle und gut verfügbare Karten sind von zentraler Bedeutung, um die sich schnell verändernde Welt zu verstehen, vor allem, wenn sich die Auswirkungen des Klimawandels auf der ganzen Welt beschleunigen", sagte Jack Dangermond, Founder und President von Esri. "Planer rund um den Globus können diese Karte verwenden, um komplexe Herausforderungen besser zu verstehen und einen geografischen Ansatz für Entscheidungen über Ernährungssicherheit, nachhaltige Landnutzung, Oberflächenwasser und Ressourcenmanagement zu wählen."

Esri hat im vergangenen Jahr eine 2020 Karte der globalen Landbedeckung sowie eine hochauflösende 2050 Karte der globalen Landbedeckung veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie die Landflächen der Erde in 30 Jahren aussehen könnten. Mit den jährlich vorgesehenen Veröffentlichungen können die Nutzer Vergleiche zwischen den Jahren anstellen, um Veränderungen bei der Vegetation und den Anbaupflanzen, der Waldfläche, den kahlen Flächen und den städtischen Gebieten zu erkennen.

Diese Karten liefern auch Erkenntnisse über Standorte mit besonderer Landnutzung/Bodenbedeckung sowie über menschliche Aktivitäten, die diese beeinflussen. Nationale Ressourcenbehörden verwenden Daten über Landnutzung/Bodenbedeckung als Basis für das Verständnis von Trends im Naturkapital, was bei der Festlegung von Prioritäten in der Raumplanung und der Bestimmung von Budgetzuweisungen hilfreich ist.

Esris Karten-Ebenen wurden mit Bildern des Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA), mit Workflows für maschinelles Lernen des Esri-Silver-Partners Impact Observatory und enormen Rechenressourcen des langjährigen Partners Microsoft entwickelt. Der Sentinel-2-Satellit ist mit einer Reihe von Technologien ausgestattet, darunter Radar- und multispektrale Bildgebungsinstrumente für Land, Ozean und Atmosphäre, die es ihm möglich machen, Vegetation, Boden- und Wasserbedeckung, Binnengewässer und Küstengebiete zu überwachen.

"Die Anführer dieser Welt müssen sich ehrgeizige Ziele für die nachhaltige Entwicklung und die Wiederherstellung der Umwelt setzen und diese auch erreichen", sagte Steve Brumby, Co-Founder und CEO von Impact Observatory. "Impact Observatory [und] unsere Partner Esri und Microsoft sind wiederum die Ersten, die jährlich einen Satz globaler Karten in noch nie dagewesenem Umfang und Tempo bereitstellen. Diese Karten der sich verändernden Landnutzung und Landbedeckung geben Führungskräften in Regierungen, Industrie und Finanzwesen eine neue KI-gestützte Fähigkeit für zeitnahe, umsetzbare Geoinformationen auf Abruf."

Esri und Microsoft stellen diese Zeitreihenkarte mit einer Auflösung von 10 Metern unter einer Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung, um eine breite Akzeptanz anzuregen und einen gleichberechtigten Zugang für Planer zu gewährleisten, die an der Schaffung eines nachhaltigeren Planeten arbeiten. Nutzer können die Kartenebenen sowie weitere Datenebenen mit GIS-Software manipulieren, um dynamischere Visualisierungen zu erstellen.

Zusätzlich zur freien Verfügbarkeit in ArcGIS Online als Kartendienst stehen diese Ressourcen auch zum Download und zur Ansicht zur Verfügung. Um die neue globale Landnutzungs-/Bodenbedeckungskarte 2021 zu erkunden, gehen Sie auf livingatlas.arcgis.com/landcover.

Über Impact Observatory

Impact Observatory entwickelt KI-gestützte On-Demand-Geodaten, welche die sich verändernde Landnutzung und Bodenbedeckung in noch nie dagewesenem Umfang und Tempo kartieren. Impact Observatory bietet international führenden Unternehmen aus Politik, Industrie und Finanzwesen schnelle, umsetzbare und datengestützte Erkenntnisse für die Analyse von Nachhaltigkeit und Umweltrisiken. Impact Observatory ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Washington, D.C.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortbestimmung und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial der Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse auszuschöpfen. Die von dem 1969 in Redlands (Kalifornien, USA) gegründeten Unternehmen entwickelte Software wird weltweit in mehr als 350.000 Organisationen und in über 200.000 Institutionen in Amerika, in der Region Asien-Pazifik, in Europa, Afrika und im Nahen Osten eingesetzt, so etwa bei Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Universitäten. Esri hat regionale Niederlassungen, internationale Vertriebshändler und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokale Unterstützung bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement in der Geoinformationstechnologie entwickelt Esri die innovativsten Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und fortschrittliche Analysen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

