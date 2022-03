DAX-Konsolidierung am EZB-Tag erfolgt, wie starten wir in den letzten Handelstag der Woche? Dies analysiere ich in der Vorbörse mit Dir. Die 1000 Punkte Kursplus vom Mittwoch wurden gestern verdaut. Immerhin stand der Index in der Nachbörse am Mittwoch sogar direkt vor der 14.000er-Marke. Eine Konsolidierung tat dem DAX somit ganz gut und wurde direkt in der Vorbörse eingeleitet. Dabei konnte der ...

