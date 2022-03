NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vantage Towers von 33,00 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach Gesprächen mit den Chefs der europäischen Funkturmbetreiber Cellnex, Inwit, Phoenix Towers, Vantage Towers und Valocime sei er für Inwit am positivsten, für Vantage Towers hingegen am negativsten gestimmt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts gesetzlicher Bestimmungen zur Preisdeckelung in Deutschland sei unklar, ob der MDax-Konzern die Kosteninflation komplett kompensieren könne./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

