Die Situation an den Aktienmärkten bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation auch am Freitag angespannt. Die Kurse bleiben volatil. Immerhin deutet sich in Deutschland ein freundlicher Handelsstart an. Der DAX wird eine halbe Stunde vor Xetra-Börsenstart bei 13.510 Punkten gesehen und damit etwa 0,5 Prozent über Vortagsschluss. Auf Wochensicht steuert der Leitindex -2,93% damit ...

