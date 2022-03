Valletta, Malta, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -VisitMalta hat heute auf einer vom Ministerium für Tourismus und Verbraucherschutz organisierten Konferenz über die digitale Tourismus-Roadmap 2030 das allererste virtuelle Wesen vorgestellt. Marija wird die unendlichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in perfekter Synergie mit einer neuen immersiven Erfahrung verbinden, die jedem den Zugang zu einer Fülle von Informationen über Malta ermöglicht. Marija ist ein interaktives, KI-gesteuertes virtuelles Wesen, das allen Touristen hilft, die mehr über die reiche Geschichte Maltas und alles, was auf den maltesischen Inseln passiert, erfahren möchten. Sie ist zwar erst einen Monat alt und hat gerade erst mit dem Lernen begonnen, aber ihr Wissen wird mit der Zeit wachsen und ihr Verständnis für alles auf Malta erweitern. Marija wird auch auf einer mobilen Anwendung verfügbar sein, die in mehreren Sprachen zugänglich ist, um den Besuchern den Aufenthalt an jedem Veranstaltungsort zu erleichtern. Dank dieser Technologie wird Marija in der Lage sein, in Echtzeit zu interagieren und alle Fragen zu beantworten und auch den einen oder anderen Scherz zu machen.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9007351-malta-launches-marija-first-virtual-citizen/.Marija ist eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft, die in einem akribischen, kreativen Prozess entsteht. VisitMalta hat in Zusammenarbeit mit Reimagine AI Hunderte von 2D-Modellen erstellt, die dann auf ein einziges Bild reduziert wurden. Dieses Bild wurde dann in 3D zum Leben erweckt, damit Marija wie eine typische maltesische Frau aussieht, mit Eigenschaften und Merkmalen, die mit der Mittelmeerregion verbunden sind. Auch die Sprache war für den Entwicklungsprozess entscheidend. Ein spezielles Lexikon wurde entwickelt, um die Aussprache der maltesischen Wörter und die Besonderheiten des Wortschatzes zu berücksichtigen, die für eine typische maltesische Konversation kennzeichnend sind. Die neuronal synthetisierte Stimme von Marija, die Englisch mit maltesischem Akzent spricht, basiert auf der Stimme eines maltesischen Inhaltserstellers, der viele Stunden an Dialogen aufgenommen hat. Diese Stimme lebt nun unabhängig von den Originalaufnahmen weiter und kann jede neue Information vokalisieren, die Marija in Zukunft lernen und sagen muss."Die Integration von Technologie in den maltesischen Tourismus ist der Weg nach vorne in diesem Zeitalter der Beschleunigung. Was einst als karger Felsen mitten im Mittelmeer bekannt war, gehört heute nicht nur zu den europäischen Spitzenreitern beim Wirtschaftswachstum, sondern ist auch auf dem Weg, eine digitale Bastion auf der internationalen Bühne zu werden. Unser sicheres Auftreten, unsere Standhaftigkeit und die Fähigkeit, in diesen schwierigen Zeiten Allianzen zu schmieden, werden dazu beitragen, dass Malta in der digitalen Welt weiterhin eine führende Rolle spielen wird", betonte der Minister für Tourismus und Verbraucherschutz, Clayton Bartolo."VisitMalta betrachtet dieses Projekt als eine weitere Möglichkeit, das maltesische Tourismusprodukt weiterzuentwickeln, indem es mehr an das 21. Kurz gesagt, Marija wird ein Erlebnis sein, das Kunst und künstliche Intelligenz zu einer ganzheitlichen und aufregenden menschlichen Erfahrung zusammenführt", erklärte Johann Buttigieg, CEO von VisitMalta."Malta ist wirklich ein visionäres Land. Es ist ein großartiges Ziel für Freizeit, Spaß, Geschäft und Innovation. Dieses Projekt war ein großartiges Zeugnis für die Vision des Landes und die Umsetzung einer soliden nationalen digitalen Strategie. Wir sind stolz darauf, bei der Entwicklung von Marija eng mit VisitMalta zusammengearbeitet zu haben. Marija ist ein zweckorientiertes und sozial interaktives virtuelles Wesen, von dem wir überzeugt sind, dass es Malta zu einem echten Reiseziel der nächsten Generation machen wird. Wir bauen die Schnittstelle zwischen KI und menschlicher Erfahrung, und wir freuen uns unglaublich darauf, Marija dabei zu helfen, weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Marija ist das perfekte Medium, um die maltesische Geschichte zu erzählen und mit jedem, der mit ihr in Kontakt kommt, auf sinnvolle Weise in Verbindung zu treten. KI ist die Zukunft des Geschichtenerzählens, und Malta ist dabei ganz vorne mit dabei." sagt David Usher, Präsident von Reimagine.AIFür weitere Informationen besuchen Sie bitte diesen Link: https://www.visitmalta.com/en/malta-launches-marija/.Video - https://www.youtube.com/watch?v=nGD558g9Cl4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728669/Visit_Malta_Virtual_Citizen.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpgPressekontakt:Goran Kordic,+385 91 7666 009,info@webtek-digital.hrOriginal-Content von: Visit Malta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162003/5167934