Der französische Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) will der diesjährigen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 eine Dividende in Höhe von 2,51 Euro in bar oder in Aktien für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde. Die Gesamtdividende für das Jahr 2020 betrug 2,23 Euro. Damit wird die Dividende um 12,6 Prozent erhöht. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...