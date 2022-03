Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag höher eröffnet. Nach dem Taucher vom Vortag knüpft der SMI damit an die markante Erholungsbewegung vom Mittwoch an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag höher eröffnet. Nach dem Taucher vom Vortag knüpft der SMI damit an die markante Erholungsbewegung vom Mittwoch an. Auch auf Wochensicht zeichnet sich somit ein klares Plus ab. Die Situation an den globalen Aktienmärkten bleibt wegen des Ukraine-Kriegs aber unverändert angespannt und die Volatilität entsprechend erhöht.

