NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, auch wenn das Kursziel auf 53 Euro belassen wurde. Analyst Julian Livingston-Booth begründete das neue Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer zunehmend attraktiven Bewertung der Papiere und nachlassenden Risiken bei dem Immobilienkonzern. Die fundamentale Lage bleibe stark. Außerdem lobte er die defensiven Qualitäten, die in Zeiten hoher gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit von Vorteil sein könnten./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 17:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

