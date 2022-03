Das schweizerische Unternehmen ist auf Elektronikkomponenten und Lösungen für die drahtlose Kommunikation fokussiert. Die Stichworte "Chip-to-Cloud" und "IoT as a Service" deuten die aktuelle technische Entwicklung an.



U-BLOX hat 2021 mit 414 Mio. CHF Umsatz das eigene Ziel um 3,5 % übertroffen und liegt 7,5 % höher als 2019. Vor allem die Regionen Amerika und EMEA trugen das Wachstum mit jeweils mehr als 30 % Zuwachs seit 2020. Asien-Pazifik wuchs mit + 11,8 % schwächer.



Die am stärksten wachsende Kundenbranche waren Automotive (+ 41 %) und Consumer (+ 51 %). Der Auftragsbestand hat laut Management inzwischen achtmal mehr Volumen als vor der Pandemie.



Ein bereinigtes EBIT von 35,1 Mio. CHF (fast verdoppelt) und 22,9 Mio. CHF Nettogewinn (rund versiebenfacht) belegen die Erholung gegenüber dem schwachen Vorjahr.



Im Ausblick geht U-BLOX davon aus, nicht direkt von Kriegsfolgen betroffen zu sein. Die Lieferengpässe bei elektronischen Komponenten würden sich schrittweise auflösen. Unter solchen Voraussetzungen lautet die Prognose auf 21 bis 32 % Umsatzplus (bereinigt) sowie 16 bis 18 % EBITDA- und 8 bis 10 % EBIT-Marge.



Die Aktie von U-BLOX steigt heute im schweizerischen Handel um bis zu 19,3 % auf 73,20 CHF. Optische Orientierung im Chartverlauf bieten die Abbruchkanten bei 200 CHF (Juli 2018) und 100 CHF (vor Pandemie-Ausbruch).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

U-BLOX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de