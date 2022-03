Hamburg (ots) -Unter dem vielsagenden Namen Saudade launcht Deutschlands erfolgreichste Personal Fashion Brand LeGer by Lena Gercke am 11. März 2022 die neue Frühjahr/Sommer Designkollektion. Saudade drückt dabei eine nostalgische Sehnsucht aus, ein Gefühl, das die gesamte Saison begleitet. Im Mittelpunkt steht dabei die Sehnsucht nach Freiheit, Lebensfreude und Unbeschwertheit - die vor allem im TV-Spot, der zum Launch Premiere feiert, transportiert werden. Ein besonderes Highlight: Lena stand für den Titelsong des Werbespots selbst hinter dem Mikrofon.Saudade vermittelt ein Gefühl von Sehnsucht, Heim- und Fernweh, einem starken Verlangen, welches viele von uns verspüren und sich danach sehnen. Diese Sehnsucht ist positiv konnotiert und beschreibt die Lust auf die Freuden des Lebens und den Sommer. Genau das war der Impuls für die neue LeGer Frühjahr/Sommer Kollektion."Mit dieser durch und durch farbenfrohen Kampagne möchten wir ein Gefühl von Unbeschwertheit transportieren. Die Herausforderungen der letzten Jahre und die Krisen der Gegenwart haben uns gelehrt, die vermeintlich banalen Dinge unseres Alltags besonders wertzuschätzen und uns unserer Privilegien bewusst zu werden. Wertschätzung ist ein starkes Wort - genau das wollen wir mit unserer Community teilen. Saudade bedeutet auch ein Neustart, die Erhaltung oder Rückgewinnung der Freuden am Leben. Bei unseren Styles ist einfach alles erlaubt und erwünscht: Durch die einzigartige Mix & Match Mentality und die verspielten Details, lässt sich einfach alles miteinander kombinieren", erzählt Lena Gercke.Die 206-teilige Kollektion bildet den Auftakt zum Sommer und ist sowohl mit ihren Silhouetten als auch Kollektionsfarben gewagter denn je. Eine Mischung aus unterschiedlichen Patterns in kräftigem Fuchsia, neue Lieblingsteile in leuchtendem Pink mit Akzenten in Soft Lime und Kermit Grün stehen für den Inbegriff von Freude und Farbe. Der Key-Look ist eine vegane Leder-Kombination in Pink, bestehend aus oversized Shorts und Jacket. Außerdem umfasst die Kollektion Pieces aus transparenten Stoffen in leuchtenden Farben, weite Hosen aus leichten Materialien, Kleider und Tops in sommerlichem Strick sowie strukturierte Stoffe wie Mesh, Frottee und Crochet Designs. Klassische Fits in Farbupdates und Farbverläufe auf Mänteln, Tops und Jeans komplettieren das Gesamtbild.Die Kampagne und der TV-Spot für Saudade wurden in der Wüste produziert, die sowohl das Gefühl nach Freiheit als auch unendlicher Weite und Möglichkeiten transportiert. Die leuchtenden Kollektionsfarben kommen in der Wüstenlandschaft besonders stark zur Geltung und unterstreichen die Lebensfreude der Designs abermals. Die Regie für den Spot übernahm auch diesmal Dustin Schöne, der den Gedanken des Begriffs Saudade in der TV-Kampagne adaptiert. Die zentralen Emotionen stehen stets im Mittelpunkt und werden im Werbespot vor allem durch Geschwindigkeit transportiert. Das Resultat: Ein dynamischer TV Spot in dem es einen mit voller Kraft durch die Wüste zieht. Für die Fotokampagne arbeitete Fotograf Walter Pierre aus Amsterdam mit einem Spiel aus Kontrast und Licht und setzte auf Langzeitbelichtungen, die das Verschwimmen der Konturen bewirken und dadurch den Bildern Kraft und Geschwindigkeit verleihen.Lena war für die Kampagne nicht nur vor der Kamera im Einsatz, sondern stand auch selbst, als starke und selbstbestimmte Frau, für den Titelsong 'I Just Wanna' vor dem Mikrofon. ABOUT YOU Records, die Music Marketing Accelerater Unit bei ABOUT YOU, die auch bereits den Newcomer Rapper Wilsn unter Vertrag hat, kümmert sich um die Vermarktung des neuen Titels von Lena. Der Song ist ab jetzt auf Spotify verfügbar. Der TV Spot wird ab 11.03.2022 in Deutschland und in Tschechien ausgestrahlt."Das Einsingen des Songs war für mich eine großartige Erfahrung. Wir knüpfen damit kreativ und künstlerisch an einem älteren Werbespot an, in dem ich auch schon mal getanzt habe, und kreieren eine neue, überraschende Ebene im aktuellen Spot. Ich liebe neue Herausforderungen, auch wenn es bedeutet hin und wieder meine Komfortzone zu verlassen", so Lena.Die 206 Kollektionsteile und 19 Accessoires sind ab dem 11. März 2022 im Online Shop von ABOUT YOU in den Größen XS bis XXL erhältlich. Die Styles kosten zwischen 19,90EUR und 199,00EUR.Der nächste Drop der Frühjahr/Sommer Kollektion folgt bereits im April und hält eine Erweiterung des Sortiments durch neu eingeführte Produktgruppen bereit.Hochauflösendes Bildmaterial und Freisteller zur Kampagne können hier (https://drive.google.com/drive/folders/19AQQB1CU4auS-RNSwd_YGJfLk6LBc63P?usp=sharing)heruntergeladen werden.Den TV-Spot finden Sie hier (https://youtu.be/i-UArxyuW5c).Über ABOUT YOUABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.Pressekontakt:Ann-Christine Klesper | Corporate Communicationspresse@aboutyou.com+49 (0)40 638 569 212Original-Content von: ABOUT YOU GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120752/5168032