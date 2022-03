Plug Power: Kurspotenzial +80% bei der Wasserstoff-Aktie!

Energiewende mit Wasserstoff? Komplettlösungen für Industrie- und Mobilitätsanwendungen von Plug Power im Fokus der Anleger. Börsentäglich weitere Setups im Trades Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: PLUG ISIN: US72919P2020

Rückblick: Die Wasserstoff-Aktie steht nach einer Berg- und Talfahrt mit einem Halbjahresplus von 7 Prozent da. Nach dem Pivot-Tief vom 28. Januar gab es ein höhers Tief und auf der Oberseite formiert sich eine Widerstandslinie, so dass wir ein sauberes Bottomfishing-Setup sehen.

Chart vom 08.03.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 25.89 USD





Meine Expertenmeinung zu PLUG

Meinung: Über das Potential des Energiesektors ist in diesen Tagen genug geredet worden. Wasserstoff und damit Aktien wie die von Plug Power könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen für Industrie- und Mobilitätsanwendungen. Bislang schreibt Plug Power rote Zahlen, angesichts der aktuellen Entwicklungen könnte die Nachfrage sprunghaft steigen, so dass die Gewinnzone in greifbare Nähe rücken könnte.

Mögliches Setup:

Setup: Für das Kaufsignal warten wir auf den Bruch der genannten Widerstandslinie, den Stopp Loss setzen wir unter die lange grüne Kerze vom Dienstag dieser Woche und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 22. Noveember an. Diese entspricht einem Kurspotenzial von 80 Prozent. Neue Quartalszahlen gibt es am 31. Mai, so dass für unseren Trade auch eine längere laufzeit möglich wäre.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PLUG.

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2022

