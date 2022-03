Netflix beginnt auch in Europa mit der Preiserhöhung für sein Streaming-Angebot. In Großbritannien und Irland müssen Kunden des Streamingdienstes künftig tiefer in die Tasche greifen. Nachdem Netflix bereits im Januar die Preise für das Premium-Abo in den USA erhöht hat, kommen die höheren Preise jetzt auch nach Großbritannien und Irland. Zuvor waren die Preise für britische Abonnenten im Dezember 2020 und für irische Abonnenten im März letzten Jahres angehoben worden. Netflix, das rund 14 Millionen Abonnenten im Vereinigten Königreich und 600.000 in Irland hat, erhöht den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...