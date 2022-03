DAX-(Turbo)-Puts mit 120% Chance bei Indexrückgang auf 12.800 Punkte

Bekanntlich sprang der DAX (ISIN: DE0008469008) nach seiner massiven Talfahrt, die am 7.3.22 bei 12.439 Punkten ihren Tiefpunkt fand, am 9.3.22 um mehr als 1.000 Punkte nach oben und beendete den Handelstag bei 13.848 Punkten. In weiterer Folge konnte der Index dieses Niveau nicht beibehalten und notierte bei der Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 13.500 Punkten.

Anleger, die dem DAX in den nächsten Wochen im sehr volatil bleibenden Umfeld einen weiteren Kursrutsch auf zumindest 12.800 Punkte prognostizieren, könnten eine Investition in Short Hebelprodukte auf den deutschen Aktienindex in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 14.000 Punkten

Der HVB-Put-Optionsschein auf den DAX mit Basispreis bei 14.000 Punkten, Bewertungstag 17.5.22, BV 0,01, ISIN: DE000HB3E8W7, wurde beim Indexstand von 13.520 Punkten mit 9,89 - 9,91 Euro gehandelt.

Gibt der DAX in spätestens zwei Wochen wieder auf 12.800 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 14,02 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 14.107,65 Punkten

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf den DAX, BV 0,01, ISIN: DE000MD2FJ48, mit Basispreis und KO-Marke bei 14.107,65 wurde beim Indexstand von 13.520 Punkten mit 5,93 - 5,94 Euro quotiert.

Gibt der DAX in naher Zukunft auf 12.800 Punkte nach, dann wird der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Index nicht auf die KO-Marke bei Punkte oder darüber hinaus ansteigt - auf 13,07 Euro (+120 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 14,193,71 Punkten

Der UBS-Open End Turbo-Put auf den DAX, BV 0,01, ISIN: DE000UH8WQS1, mit Basispreis und KO-Marke bei 14.193,71 wurde beim Indexstand von 13.520 Punkten mit 6,85 - 6,86 Euro quotiert.

Bei einem DAX-Stand von 12.800 Punkten wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 13,93 Euro (+103 Prozent) ansteigen. Erreicht oder überschreitet der Index zuvor die KO-Marke, dann müssen sich Anleger mit dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes abfinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX oder von Hebelprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de