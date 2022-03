DJ Essilorluxottica profitiert von Nordamerika und Grandvision-Kauf

Von Joshua Kirby

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Brillenkonzern Essilorluxottica hat im vergangenen Jahr dank seines robusten Hauptmarktes Nordamerika sowie einer Erholung in Europa seinen Umsatz erhöht. In Europa profitierte der Konzern zudem von der Übernahme des niederländischen Augenoptik-Einzelhändlers Grandvision, die in der zweiten Jahreshälfte wirksam wurde.

Der italienisch-französische Konzern erzielte einen Gesamtumsatz von 17,85 Milliarden Euro, ohne den Beitrag von Grandvision. Die Zahl ist währungsbereinigt um 8 Prozent höher als 2019, vor der Pandemie. Die Umsatzerlöse einschließlich Grandvision beliefen sich auf 21,5 Milliarden Euro und lagen damit auf vergleichbarer Basis um 7,4 Prozent höher als vor zwei Jahren. Der Umsatz in Nordamerika stieg gegenüber 2019 um 13 Prozent auf 9,87 Milliarden Euro, während der Umsatz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 3,7 Prozent kletterte. Nach der Konsolidierung von Grandvision macht die Region laut Essilorluxottica nun 37 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe aus.

Die Umsätze dürften in diesem Jahr und bis 2026 weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, so das Unternehmen weiter. Essilorluxottica strebt außerdem bis 2026 eine operative Marge von 19 bis 20 Prozent an, verglichen mit 17 Prozent im Jahr 2021.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2022 04:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.