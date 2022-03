Was für ein Kurssturz! In den vergangenen drei Monaten verlor die Aktie von Krones (WKN: 633500) mehr als 24 %. Heute bekommen wir die Aktie für 74,15 Euro (Stand: 10. März 2022). Ist das jetzt eine gute Einstiegschance? Und vor allem: Wann wird Krones wieder Gewinne abliefern? Dass es bis 2017 gar nicht so schlecht lief, siehst du im folgenden Chart. Zwischen 2010 und 2017 stieg der Gewinn recht zuverlässig an. Wann kehrt Krones also wieder zu alter Stärke zurück? Ich denke, lange wird das nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...