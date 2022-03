Bielefeld (ots) -Immer mehr private Anleger sind auf der Suche nach sicheren Kapitalanlagen. Dabei steht natürlich der Gewinn im Vordergrund - besonders, wenn die Anlage der eigenen Altersvorsorge dienen soll. Trotzdem suchen Privatleute nach Anlagemöglichkeiten, bei denen es nicht nur ums Geld geht. Marco Ellermann hat einen Weg gefunden, seinen Kunden beides zu ermöglichen: stabile Einnahmen und soziales Engagement.Mit dem eigenen Geld in eine sichere Kapitalanlage zu investieren und gleichzeitig Gutes zu tun, wird immer wichtiger. Damit dieser Wunsch gelingt, kommt Marco Ellermann ins Spiel. Der Experte für Pflegeimmobilien bringt private Anleger und die Betreiber sozialer Pflegeeinrichtungen zusammen - und erzielt damit für seine Kunden eine sichere, lohnende Rendite. Marco Ellermann und die Rendite Residenz Vertriebs GmbH suchen im gesamten Bundesgebiet nach den besten Objekten, um Anlegern eine Rendite von 3 bis 4 Prozent zu ermöglichen. Doch seine Idee geht weit über eine sichere Kapitalanlage hinaus. Aber was ist so besonders daran, in Pflegeimmobilien zu investieren?"Der demografische Wandel bewirkt, dass immer mehr Menschen sich um ihre private Altersversorgung Gedanken machen. Aber es geht ja nicht nur um Kapitalanlagen, es geht auch um die Frage: Wie möchte ich im Alter leben? Wir hatten noch nie so eine Nachfrage nach Seniorenresidenzen wie heute! In Pflegeimmobilien zu investieren, ist daher ein doppelter Gewinn. Für den eigenen Geldbeutel, aber auch für die Gesellschaft", erklärt Marco Ellermann. "Niemand möchte im Alter vereinsamen oder auf medizinische Versorgung verzichten. Daher ziehen immer mehr Menschen im Ruhestand in Seniorenresidenzen. Hier gibt es die richtige Mischung aus Gemeinschaft und Ruhe, ein breites Serviceangebot und eine umfassende medizinische Betreuung. In der Vergangenheit wurde der Bau solcher Einrichtungen von Institutionen finanziert. Heute hat der Markt sich zum Glück auch für private Investoren geöffnet. Davon profitieren alle Seiten."Immobilien als Wertanlage: Gibt es Risiken für private Investoren?Marco Ellermann und die Rendite Residenz Vertriebs GmbH erleben immer wieder, dass Menschen gern in Immobilien investieren würden, weil sie ihr wertvolles Kapital unabhängig von Börsen und Aktienmärkten mit ihren schwankenden Kursen anlegen möchten. Die Investition in Immobilien erscheint dagegen sicher und verlässlich. Doch was ist mit den Verpflichtungen, die sich daraus ergeben? Wer wird die Immobilie verwalten, warten und instand halten? Was passiert, wenn Leerstände die Einnahmen reduzieren? Auf all diese Fragen haben Marco Ellermann und sein Team die passenden Antworten. Denn die Investition in Seniorenresidenzen löst all diese Probleme."Als Eigentümer einer Pflegewohnung erleben Investoren, wie entspannt es sein kann, mit dem eigenen Kapital aktiv etwas gegen den Pflegenotstand zu tun. Denn die Mieter und die Bewohner von Pflegeimmobilien sind ja nicht identisch!", erklärt Marco Ellermann die Vorteile. Die Mieter von Pflegeimmobilien sind Institutionen wie das Diakonische Werk oder die Arbeiterwohlfahrt. Diese Träger schließen mit den Immobilieneigentümern langfristige Mietverträge, oft über Jahrzehnte. Die Suche nach solventen Mietern, der gesamte bürokratische und technische Aufwand, den Vermieter sonst haben, fällt einfach weg. Dafür gibt es aber stabile Mieteinnahmen, die durch die regelmäßige Anpassung der Mieten auch noch vor der Inflation geschützt sind. Hinzu kommt, dass die privaten Investoren bei Pflegeimmobilien einen Grundbucheintrag bekommen - bei einer Investition in Immobilienfonds ist das nicht der Fall.Investieren mit der Rendite Residenz Vertriebs GmbH: viel Sicherheit, wenig AufwandAls Geschäftsführer der Rendite Residenz Vertriebs GmbH hat Marco Ellermann seinen Platz gefunden. Nicht nur in der Geschäftswelt, sondern auch im Leben. "Wir hätten uns auch auf Luxusvillen spezialisieren können. Dann könnten wir den Reichen und Schönen begehrte Objekte vermitteln, aber würde mich das ausfüllen? Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in einem Sektor mit sozialer Relevanz arbeiten. Durch unsere Tätigkeit können wir einen Beitrag leisten, der die gesamte Gesellschaft dabei unterstützt, das Leben im Alter würdevoll zu gestalten."Marco Ellermann und die Rendite Residenz Vertriebs GmbH wollen ganz normalen Anlegern sichere und zukunftsorientierte Investitionen ermöglichen. Das Team um den sympathischen Immobilienfachmann will aber noch mehr. Immer mehr Anleger wollen heute wissen, für wen ihr Geld arbeitet und ob ihre Investition ethisch vertretbar ist. In komplexe Unternehmensgruppen zu investieren, lässt aber Transparenz vermissen, Start-ups mit einer sozialen Philosophie oder soziale Projekte zu unterstützen, bringt finanzielle Unsicherheit mit sich. In Pflegeimmobilien im eigenen Land zu investieren, verspricht dagegen Transparenz, soziale Relevanz und eine stabile Rendite.Durch die Öffnung des Pflegeimmobilien-Marktes für private Anleger hat Marco Ellermann einen Weg gefunden, seine Mission zu erfüllen. Über 1.600 Kunden hat er bereits bei ihrer Investition begleitet, die Tendenz steigt. Denn finanzieller und sozialer Gewinn müssen kein Widerspruch mehr sein.Sie möchten auch in eine Pflegeimmobilie investieren und somit stressfreie Mieteinnahmen haben und gleichzeitig soziale Verantwortung tragen? 