D1-Chart EURUSD testet am Freitag das gestrige Tagestief, das sich wenige Pips unter der 1,10er-Marke befindet. Am Donnerstag kam es am Hoch des Vortages bzw. an der 1,11er-Marke zu einem Fehlausbruch auf der Oberseite. Quelle: xStation 5 H1-Chart Durch den gestrigen Kursrückgang unter das lokale Tief wurde die bullische Struktur der vergangenen Tage umgekehrt. Um den neuen Trend aufrechtzuerhalten, darf das Paar nicht über das gestrige Tageshoch (1,1120) steigen. Quelle: xStation 5 Maximilian ...

