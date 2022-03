Mainz (ots) -Der Fernsehrat hat in seiner Sitzung am 11. März 2022 gemäß §\u202f24\u202fAbsatz 1 b) des ZDF-Staatsvertrages acht Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt. Demnach werden für die ab 1. Juli 2022 laufende fünfjährige Amtsperiode folgende vom Fernsehrat entsandte Mitglieder vertreten sein: Prof.\u202fDr.\u202fGabriele Beibst, Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Prof.\u202fDr.\u202fLeonhard Dobusch, Dr.\u202fReinhard Göhner, Peter Heesen, Michael Sommer, Prof.\u202fDr. Barbara Thomaß und Prof.\u202fDr.\u202fBirgitta Wolff.Marlehn Thieme, die Vorsitzende des Fernsehrates, erklärte im Anschluss: "Ich freue mich, dass die Wahl mit dem anspruchsvollen Quorum von drei Fünfteln der gesetzlichen Mitglieder des Fernsehrates und trotz der anhaltenden Coronapandemie gelungen ist. Die Mitglieder des Fernsehrates hatten in intensivem Austausch Gelegenheit, Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedlicher Profile kennen zu lernen. Ich freue mich, dass wir ein hoch kompetentes und vielfältiges Team gewinnen konnten, dass adäquate Rahmenbedingungen für ein zukunftsfähiges ZDF schaffen wird. Die heutige Verwaltungsratswahl wurde erstmalig per Livestream übertragen."Nach den Vorgaben des ZDF-Staatsvertrages ist die Anzahl der "staatsnahen" Mitglieder auf maximal ein Drittel begrenzt. Insgesamt besteht der Verwaltungsrat aus zwölf Personen: Zusätzlich zu den acht vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern gehören ihm auch vier Vertreter der Länder an, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen werden.Rechtliche Grundlage:Der Fernsehrat beruft zwei Drittel der Mitglieder des ZDF-Verwaltungsrates, der den Intendanten in Fragen von Finanzen und zentralen Personalentscheidungen überwacht. Die genaue Zusammensetzung des ZDF-Verwaltungsrates haben die Länder in §\u202f24 Absatz\u202f1 ZDF-Staatsvertrag geregelt.http://fernsehrat.zdf.deZDF-Fernsehrat (@ZDFfernsehrat) / TwitterFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75548/5168135