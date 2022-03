Das Geld soll Flüchtenden und auch der zurückgebliebenen Bevölkerung in der Ukraine zugutekommen.Bern - Um die notleidende Bevölkerung in der Ukraine zu unterstützen, hat der Bundesrat am Freitag die humanitäre Hilfe in der Region auf 80 Millionen Franken aufgestockt. Das Geld soll Flüchtenden und auch der zurückgebliebenen Bevölkerung in der Ukraine zugutekommen. Aufgrund der anhaltenden Militärintervention Russlands in der Ukraine sind laut der Uno rund 12 Millionen Menschen auf Nothilfe...

