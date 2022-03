Nach dem Erscheinen der App "Luftalarm" geht Google einen Schritt weiter und integriert den Fliegeralarm direkt in die Play-Services. Auch in anderen Bereichen hilft der Konzern im Krisengebiet. Seit Anfang März steht die Android-App ????????? ??????? (Luftalarm) Nutzer:innen im Play-Store zur Verfügung, um sich vor russischen Bombenangriffen warnen zu lassen. Die App, die Google zusammen mit ukrainischen Entwickler:innen und der örtlichen Regierung entwickelt hat, wird nun stärker im App-Store hervorgehoben. Das berichtet das Unternehmen in einer aktualisierten Mitteilung. Parallel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...