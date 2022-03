Im freundlichen Marktumfeld muss die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co ein Minus von rund vier Prozent verkraften. Grund ist eine eher vorsichtige Studie von Warburg Research. Das Analysehaus ist für die gesamte Stahlbranche nicht mehr so optimistisch. Das könnte auch die großen Stahlhersteller Thyssenkrupp und Salzgitter belasten.Klöckner & Co habe dank hoher Stahlpreise und eigener Effizienzmaßnahmen ein starkes Schlussquartal 2021 hingelegt, so Warburg-Analystin Cansu Tatar. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...