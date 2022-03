Ungeachtet der Grausamkeiten des Ukraine-Krieges steht China zu Russlands Präsident Wladimir Putin.Peking - Ungeachtet der Grausamkeiten des Ukraine-Krieges steht China zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Zum Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses in Peking sprach Regierungschef Li Keqiang am Freitag zwar von einer «wirklich beunruhigenden Lage» in der Ukraine, rief aber nur zu «äusserster Zurückhaltung» auf, um eine grössere humanitäre Katastrophe zu verhindern.

