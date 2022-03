Jetzt läuft die Zeit: In New York notierte chinesische Konzerne sollen ihre Geschäftsabschlüsse nach US-Regeln prüfen lassen, sonst droht ein Delisting an US-Börsen. Ein massiver Abverkauf chinesischer Tech-Werte folgte.Der Hang Seng Tech Index in Hongkong beendete den Freitag mit einem Minus von 4,3 Prozent, nachdem er am Morgen noch um 8,9 Prozent gefallen war. Zuvor waren chinesische Techwerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...