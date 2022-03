Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 bricht über 200-Stunden-Linie aus Volkswagen meldet Verkaufsrückgang im Februar 2022 Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitag höher und versuchen, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen. Die Anleger sollten jedoch bedenken, dass diese positiven Zeichen am Markt irreführend sein könnten. An den beiden vorangegangenen Freitagen kam es am Nachmittag zu einer starken Umkehr, da die Anleger angesichts der geopolitischen Unsicherheiten vor dem Wochenende ihre Positionen reduzieren wollten. Ein ähnlicher Stimmungsumschwung ist auch heute nicht auszuschließen. Quelle: xStation 5 Der gestrige Pullback beim DE30 wurde ...

