GENF (dpa-AFX) - Die Zahl der Menschen, die seit dem russischen Einmarsch aus der Ukraine geflohen sind, hat den Wert von 2,5 Millionen überschritten. Das ging am Freitag aus den täglich aktualisierten Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervor.

Nach diesen Angaben waren mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine in Polen, gut 225 000 nach Ungarn, 176 000 in die Slowakei und gut 282 000 in weiteren europäischen Ländern.

Unter den Geflohenen waren nach Angaben der Organisation für Migration (IOM) rund 116 000 Ausländer. Dutzende Mitgliedsstaaten hätten IOM um Hilfe gebeten, um ihre Staatsangehörigen in die Heimat zu bringen. Erste Flüge nach Ghana, in den Libanon und nach Tunesien seien organisiert worden./oe/DP/ngu