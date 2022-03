BEIJING (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Ride-Hailing Anbieters Didi Global kommt nicht zur Ruhe und gerät auch heute weiter unter Druck, nachdem es erneut Probleme mit Behörden in China gibt. Die Aktie der Ride-Hailing Plattform Didi Global Inc. (Nasdaq: DIDI) fällt heute erneut in den USA im...

Den vollständigen Artikel lesen ...