Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.52 Uhr - An den Rohstoffmärkten drückt Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe in der Ukraine die Edelmetallpreise. Gold verliert 0,8 Prozent auf 1980 Dollar je Feinunze. Palladium notiert mit 2827 Dollar je Feinunze 3,4 Prozent schwächer. Auch der Ölpreis bröckelt etwas ab. Nordsee-Öl der Sorte Brent liegt nur noch 1,6 Prozent im Plus bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...