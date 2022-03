Marschmusik, Mönchsgesänge und Mariah Carey haben wenig gemein, sollte man meinen. Eine heikle Eigenschaft teilen diese akustischen Erscheinungen jedoch: das Potenzial, ihre Zuhörerschaft auf die Palme zu bringen.Forscherinnen haben untersucht, was hinter akustischen Abneigungen steckt. Das Ergebnis: Auch beim Anti-Musikgeschmack gibt es so etwas wie einen Mainstream - und das soziale Umfeld hat einen grossen Einfluss auf, was man als unerträglich empfindet. Marschmusik, Mönchsgesänge und Mariah Carey haben wenig gemein, sollte man meinen. Eine heikle Eigenschaft teilen diese akustischen Erscheinungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...