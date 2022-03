Mit der Akquisition erhöht die BKW ihr Portfolio an neuen erneuerbaren Energieanlagen auf über 800 Megawatt.Bern - Die BKW übernimmt sechs Windparks in Nordfrankreich mit einer installierten Leistung von 105,7 Megawatt (MW). Mit dieser Akquisition erhöht die BKW ihr Portfolio an neuen erneuerbaren Energieanlagen auf über 800 Megawatt und baut ihre Präsenz in einem ihrer Fokusmärkte weiter aus. Bis 2026 will die BKW ihr Portfolio an neuen erneuerbaren Energien auf mehr als ein Gigawatt (GW) an...

