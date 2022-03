(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 11.03.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade bleiben weiter auf einem hohen Niveau. Die starke Nachfrage nach Mais und Sojabohnen stützt. In Frankfurt können unter anderem Bayer und BASF zulegen. Die Agrarfutures in China bleiben weiterhin volatil. Vor allem Weizen ist der gegenwärtigen geopolitischen Lage ausgesetzt. Nachdem das Getreide kürzlich Rekordhochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...