München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Auf der Flucht vor Putin - wie können wir helfen?Die Gäste:Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende)Katja Kipping (DIE LINKE, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin)Vassili Golod (WDR-Journalist mit russischen und ukrainischen Wurzeln; Podcaster)Markus Kaim (Politikwissenschaftler; Leiter der Forschungsgruppe "Sicherheitspolitik" der Stiftung Wissenschaft und PolitikProf. Dr. Dirk Reinhardt (Direktor und Chefarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum Essen; hilft krebskranken Kindern aus der Ukraine)In der Ukraine zerstampfen Putins Truppen die Städte. Wie lange können wir nur zuschauen? Millionen sind auf der Flucht - wie weit stehen Europas Arme offen? Zeigen wir diesmal unser freundliches Gesicht auf Dauer? Zuschauer fragen, Experten und Politiker im Studio antworten.