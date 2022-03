FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Continental von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des Krieges in der Ukraine sei die Lage derzeit nicht einfach, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch wäre es wünschenswert, dass das Management des Autozulieferers und Reifenherstellers ein wenig mehr strategische Überlegungen anstellen oder teilen würde hinsichtlich der kurz- und langfristigen Kriegsfolgen für die Branche und das Unternehmen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:41 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

