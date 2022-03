Berlin (ots) -Mehr Lockerungen, höhere Ansteckung: In den Apotheken gibt es weiter Personalprobleme wegen Corona-Infektionen. Wie eine aktuelle Umfrage des Branchendienstes APOTHEKE ADHOC zeigt, ist derzeit knapp jeder zweite Betrieb von Ausfällen im Team betroffen.Derzeit ist fast jede zweite Apotheke von Arbeitsausfällen aufgrund von Corona-Infektionen betroffen: 47 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrem Team derzeit Corona-Infektionen oder Verdachtsfälle gibt. Damit wurde ein neuer Höchstwert im gesamten bisherigen Pandemie-Verlauf erreicht. Im Dezember war nur jede fünfte Apotheke betroffen, davor lag die Zahl teilweise sogar im einstelligen Bereich.38 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrem Apothekenteam derzeit eine oder mehrere bestätigte Corona-Infektionen gibt. 39 Prozent berichteten außerdem von einem oder mehreren Verdachtsfällen im Team.Insgesamt haben bei 61 Prozent die Krankmeldungen der Mitarbeiter:innen zugenommen, zwei von drei Teilnehmer:innen rechnen weiter mit Personalengpässen aufgrund von Quarantäne (67 Prozent).Immer noch groß ist die Sorge, dass sich das Coronavirus weiter massiv ausbreiten wird (63 Prozent; im vergangenen Monat lag der Wert noch bei 83 Prozent). 44 Prozent der Apotheker:innen und PTA fürchten, dass sie sich selbst infizieren könnten - und dies trotz einer Booster-Quote von 82 Prozent in den Apothekenteams. Immerhin 42 Prozent haben wieder die Hoffnung, dass ein Ende der Pandemie in Sicht ist - das sind so viele wie zuletzt im Sommer vergangenen Jahres.An der aktuellen aposcope-Umfrage im Auftrag von APOTHEKE ADHOC nahmen insgesamt 301 verifizierte Apotheker:innen und PTA teil.Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: https://ots.de/ROj18DAPOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCPariser Platz 6 A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 560E-Mail: redaktion@apotheke-adhoc.deInternet: apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/5168555