Taipeh, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Eröffnungszeremonie der TAIPEI CYCLE fand heute in Taipeh statt. Ihr virtuelles Gegenstück, die TAIPEI CYCLE DigitalGo, ist ebenfalls angelaufen. Besuchen Sie online.taipeicycle.com.tw, um sich anzumelden und teilzunehmen.Die Ausgabe 2022 der Fahrradmesse TAIPEI CYCLE hat heute begonnen und läuft noch bis Samstag, den 12. März. Ihr virtuelles Gegenstück, die TAIPEI CYCLE DigitalGo ist ebenfalls eröffnet und wird parallel zur physischen Messe laufen, endet aber später, nämlich am 8. April. Die beiden Veranstaltungen liefern gemeinsam eine umfassende Business-Plattform für Branchenfachleute.Große Namen werden erwartetAuf der diesjährigen TAIPEI CYCLE treffen sich namhafte Branchengrößen wie MERIDA, GIANT, KMC, SRAM und SHIMANO. Mehr als 630 Aussteller aus einer Fülle von Ländern nehmen an der physischen Messe teil, über 200 weitere kommen in der virtuellen Ausgabe hinzu.Bekanntgabe der Gewinner des d&i Gold AwardDer d&i-Auszeichnungspavillon der TAIPEI CYCLE wird erneut die 33 d&i-Preisträger präsentieren. Am Eröffnungstag der Messe wurden fünf ausgewählte Beiträge für die d&i Awards mit Gold Awards und einer mit dem Gold Award-Young Enterprise ausgezeichnet. Diese waren:Gold Award:- MERIDA INDUSTRY CO. LTD - SCULTURA 5 TEAM (Komplettes Fahrrad)- CHIA CHERNE INDUSTRY CO. ,LTD. - Erkennung des DOT-Feuchtigkeitsgehalts am Schlauchverbinder (Fahrradkomponenten)- Kenda Rubber Industrial Company - Verdickter Pannenschutzschlauch (TPSH) (Fahrradkomponenten)- Smiling Elements International Corporation - UNI MOKE (E-Bikes & Antriebseinheiten)- IMOTEK INC. - "TEKFIT Cycle Ride Leader" - Haltungsbewertungs- und Trainingssystem für das Radfahren (Smart Cycling)Gold Award-Young Enterprise:- OXO-PRO Ltd - OXO-PRO-Griffe (Fahrradkomponenten)Spannende InitiativenEines der größten Highlights ist das "Future of The Sports Tech", ein Forum mit Fokus auf Smart Cycling und Smart Fitness, in dem Referenten von MPS, Decathlon Taiwan, Swugo (ein Start-up aus den Niederlanden), WFSGI, Biji (Taiwans Sportmedien) und Smart Motion (ein auf intelligente Erkennung spezialisiertes Unternehmen) Einblicke in weltweite Branchentrends geben werden.Das TAIPEI CYCLE Live Studio! wird live über die Facebook- und Youtube-Kanäle der TAIPEI CYCLE streamen. In der Zwischenzeit wird die Outdoor Taipei, ein neues Angebot der Messe, Erfahrungssitzungen zu Schotterfahrrädern, Camping- und Yoga-Kursen veranstalten.Die TAIPEI CYCLE ist ab jetzt für Besucher geöffnet. Die Tickets für die physische Messe sind für die breite Öffentlichkeit erhältlich und gelten vier Tage lang. Weitere Informationen finden Sie auf www.taipeicycle.com.tw. Um die TAIPEI CYCLE DigitalGo zu besuchen, klicken Sie auf online.taipeicycle.com.tw.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763966/TAIPEI_CYCLE_s_2022_edition_has_begun_today_and_will_finish_on_Saturday_March_12__Its_virtual_counte.jpgPressekontakt:Hsieh Ting Yu,tingyu@taitra.org.tw,+886-02-27255200 #2859Original-Content von: TAITRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118339/5168566