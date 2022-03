NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei mit sieben Prozent so stark wie seit über zehn Jahren nicht mehr ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem ließen Unternehmensaussagen für die Zukunft zweistellige Wachstumsraten erwarten./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 23:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

