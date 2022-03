Düsseldorf (ots) -Millionen von Menschen in Europa erfahren aktuell schlimmstes Leid und sind auf der Flucht. Daher schließen sich derzeit zahlreiche touristische Partner zusammen, um gemeinsam flüchtende Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Neu ist das Portal touristik-hilft.de, auf dem Unterkünfte für Schutzsuchende eingetragen und unbürokratisch angefragt werden können.Die Internetseite "touristik-hilft.de" wurde innerhalb weniger Tage ins Leben gerufen. Hier können Freiwillige passende Unterkünfte für ukrainische fliehende Menschen aus dem Kriegsgebiet eintragen. Es werden Angaben wie Art und Größe der Unterkunft, Lage und weitere Details erfasst. Nach eben diesen Kriterien kann entsprechend gesucht und gefiltert werden, so dass auch Wohnraum für größere Familien schneller gefunden werden kann. Aktuell liegt der Fokus auf freien Unterkünften in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jedoch auch andere Regionen können eingegeben werden. Anbieter erscheinen mit einem frei wählbaren Nutzer-Namen und können dann über das Portal kontaktiert werden - wie von Kleinanzeigen-Portalen bekannt. Helfer und Interessierte stimmen dann mit dem Anbieter das weitere Vorgehen ab. Im ersten Schritt wird die Seite auf Deutsch und Englisch angeboten und richtet sich somit an Unterstützende, die in Kontakt zu den Schutzsuchenden stehen. Die Funktionalität der Plattformen soll kontinuierlich erweitert werden. Aufgrund der pressierenden Situation wird die Webseite jedoch erst einmal in dieser ersten Version online gestellt - schnelle Hilfe ist das Ziel.Die Entwicklung und der Betrieb der Webseite wird federführend von Ralf Usbeck, sowie dem Team des touristischen IT-Spezialisten Peakwork mit Sitz in Düsseldorf in Kooperation mit den Essener Software-Entwicklern von ITsquare vorgenommen. Die Liste der touristischen Partner, die das Projekt unterstützen, wird täglich länger und kann auf der Seite www.touristik-hilft.de eingesehen werden.Zu den ersten Partnern gehören A3M, ab in den urlaub, Aida, Alltours, Arosa, ASR, bd4travel, BDO, Bentour, Bewotec, chain4travel, DER Touristik, DRV, Eurowings Holidays, Falkensteiner, fluege.de, FTI Touristik, FVW/Travel Talk, Giata, Holidaycheck, Holidays.ch, Hotelplan, HSMA, Interchalet, Interhome, ITsquare, Lufthansa Holidays, Midoco, Peakwork, Sabre, Schmetterling, Traffics, trendtours, TUI, Verein engagiert, VIR und Vtours.Ralf Usbeck, Initiator der Webseite und Vorstandsvorsitzender von Peakwork, sagt: "Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam mit der Touristik durch diese Initiative das Leid vieler Kinder, Frauen und Männer aus der Ukraine ein wenig lindern können. Unser Dank gilt den zahlreichen Partnern und dem Team, die alle mit Herzblut dabei sind und unterstützen." Er fügt hinzu: "Wir gehen jetzt mit einer schnellen Version der Webseite an den Start. Wir denken, jeder Tag an dem wir früher launchen ist wichtig für diejenigen, die diese Hilfe dringend benötigen."Unternehmen und Privatpersonen, die das Projekt unterstützen möchten, finden weitere Informationen und Kontakte auf der Webseite www.touristik-hilft.de.V.i.S.d.P.Ralf Usbeckc/o Peakwork AGRheinallee 940549 DüsseldorfPressekontaktmail@touristik-hilft.deÜber unsDas Portal https://touristik-hilft.de ist eine Initiative im Rahmen derer sich hilfsbereite Kollegen und touristische Partner persönlich engagieren. Initiatoren des Internet-Portals sind Ralf Usbeck und das Team der Peakwork AG, Software-Spezialist für die Reiseindustrie mit Sitz in Düsseldorf.Unterstützer aus der Touristik - touristikhilftA3M, ab in den urlaub, Aida, Alltours, Arosa, ASR, bd4travel, BDO, Bentour, Bewotec, chain4travel, DER Touristik, DRV, Eurowings Holidays, Falkensteiner, fluege.de, FTI Touristik, FVW/Travel Talk, Giata, Holidaycheck, Holidays.ch, Hotelplan, HSMA, Interchalet, Interhome, ITsquare, Lufthansa Holidays, Midoco, Peakwork, Sabre, Schmetterling, Traffics, trendtours, TUI, Verein engagiert, VIR und Vtours.touristikhilft ist eine Initiative deutscher Verbände im TourismusWeitere Informationen:- https://ots.de/TjPQxd- https://www.hsma.de/de/touristikhilftPressekontakt:Illa Eggersmail@touristik-hilft.de021191368500Original-Content von: Peakwork AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162008/5168609