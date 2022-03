Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Erneut drückten gestern Kriegs- und Inflationsängste auf die Stimmung an der Wall Street. Die Verluste beim Dow Jones hielten sich aber in Grenzen. Er gab 0,34 Prozent ab. Der Nasdaq 100 verlor deutlicher. Hier ging es 1,1 Prozent abwärts. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bank of America, Microsoft, The Mosaic Company, Carnival, Booking Holdings, Expedia, AMD und Crowdstrike. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.