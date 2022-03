DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. März (11. KW)

=== M O N T A G, 14. März 2022 *** 07:00 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Hannover 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Köln *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) *** 11:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Veranstaltung zum Climate Disclosure Report beim European Banking Institute 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:30 PK, Brüssel - TR/Bundeskanzler Scholz, Antrittsbesuch bei türkischem Präsidenten Erdogan, Ankara D I E N S T A G, 15. März 2022 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK; 13:00 virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz), Wolfsburg 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Gräfelfing 07:30 FI/Multitude SE, Jahresergebnis, Helsinki 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm *** 08:15 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 09:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 15:00 PK, Brüssel 10:00 DE/Umweltbundesamt und Bundeswirtschaftsministerium, PK zu Treibhausgasemissionen 2021, Berlin 10:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede beim Technischen Kongress des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, PK zur Vorstellung des Jahresberichtes 2021, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit jordanischem König Abdullah nach Gespräch, Berlin 13:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutz- Präsident Haldenwang und BKA-Präsident Münch, PK zu Aktionsplan Rechtsextremismus, Berlin *** 13:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei der European Financials Conference von Morgan Stanley *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 16. März 2022 *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Essen *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:30 DE/Synlab AG, Jahresergebnis, München *** 07:35 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna 08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 08:00 DE/Kabinett, Sitzung mit Eckwertebeschluss zum Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026, Berlin *** 09:00 DE/Kabinett, Klausurtagung zu innen- und außenpolitischen Aspekten des Ukraine-Konflikts, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 AT/OMV AG, Präsentation (virtuell) zum Capital Markets Day (ab 14:00) zur Strategie 2030 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/DSGV, BI-PK (per Videokonferenz) der Sparkassen-Finanzgruppe 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar 14:00 DE/Traton SE, Jahres-PK, München 14:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Online-Veranstaltung zum Thema: "Sustainable Finance - der Finanzsektor als Treiber der nachhaltigen Transformation" *** 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK zu den Eckwerten zum Budgetentwurf 2023 und zum Finanzplan bis 2026, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement mit finnischer Ministerpräsidentin Marin, Berlin *** 22:02 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Planegg *** - DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (10:00 virtuelle Jahres-PK), Wolfsburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März D O N N E R S T A G, 17. März 2022 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Baden-Baden 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis, Montabaur *** 07:30 DE/1&1 AG, Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Werdohl 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis, Essen 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis, Brunnthal bei München 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis, Taufkirchen 07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2021, München *** 07:35 DE/Suse SA, Ergebnis 1Q, Nürnberg 07:35 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis, Bessenbach 07:45 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Jahresergebnis, München *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (11:00 Presse-Telefonkonferenz), Luxemburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien 08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Wirtschafts-PK (per Videokonferenz) mit Veröffentlichung Konjunkturbericht 4Q 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Schadenersatz für coronabedingte Betriebsschließung, Karlsruhe *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK (virtuell) *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital) 10:00 DE/Voltabox AG, ao HV (virtuell) *** 10:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußadresse zur Eröffnung der Konferenz "The ECB and it's Watchers XXII", u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Lane (11:15) und EZB-Direktorin Schnabel (13:45), Frankfurt *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar *** 11:00 DE/Audi AG, Jahres-PK und Roundtable mit CEO Duesmann (digital) *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis, Rom 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Ergebnis 4Q, Mailand 21:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q, Memphis F R E I T A G, 18. März 2022 *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Presse- Telefonkonferenz; 09:30 Webcast), Bochum *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Mannheim *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:00 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Neckarsulm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Porsche AG, Jahres-PK (digital) *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - IT/Eni SpA, Vorstellung des Strategieplans 2022-2025, Rom - EU/Ratingüberprüfungen für Belarus (S&P), Belgien (Fitch und S&P), Kroatien (S&P), Zypern (Fitch), Europäische Union (Moody's), Griechenland (Moody's), Island (Fitch), Slowakei (Fitch), Spanien (S&P) ===

