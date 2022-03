Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax, wonach Putin positive Signale in den Verhandlungen mit der Ukraine ausgemacht habe, schüren die Hoffnung auf eine Waffenruhe und lassen die Anleger an der Wall Street aufatmen. Der Dow Jones steigt vor Beginn der Präsenzbörse um 300 Punkte, für den S&P 500 und den Nasdaq Composite Index geht es ebenfalls in die Höhe. Setzen sich die Muster der Vergangenheit fort, dürften zum Wochenausklag zunächst all jene Aktien auf den Käuferlisten auftauchen, ...

