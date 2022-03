Den heutigen Handelstag beginnt SMA Solar mit einem kräftigen Anstieg. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 40,76 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund neun Prozent. Dieses Top liegt bei 44,48 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...