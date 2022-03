DJ MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - Hoffnung im Ukrainekrieg nach Putin-Aussagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen am Freitagnachmittag kräftig an. Ursächlich für den Kurssprung sind Berichte, wonach der russische Präsident Wladimir Putin von einer positiven Entwicklung in den Verhandlungen mit der Ukraine gesprochen haben soll. Schon zuvor hatten die Kurse zugelegt, weil Anleger das niedrigere Niveau zum Kauf nutzten - ein Muster, das sich zuletzt öfter gezeigt hat.

Ob die Gewinne bis zum Handelsende halten, ist aber fraglich. Denn vor dem Wochenende könnte schließlich Zurückhaltung dominieren, zudem ist wegen des Ukrainekriegs weiter mit einem wechselhaften Geschäft zu rechnen. Der DAX gewinnt 3,3 Prozent auf 13.885 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 2,9 Prozent auf 3.757 Stellen.

QC Partners bleibt skeptisch: "Statt des erhofften Tests der 14.000 steht jetzt wohl eher der nächste Test der 13.000 an." Warburg ihrerseits hat das DAX-Ziel für Ende 2022 auf 14.500 von 18.000 gesenkt. Grund: das zu erwartende schwächere Wachstum der deutschen Wirtschaft und der Unternehmensgewinne.

Nach der EZB-Sitzung am Donnerstag sowie der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise, deren Jahresteuerung sich auf einem 40-Jahreshoch bewegt, wird auch die Geldpolitik wieder zunehmend zum Marktthema. Die Commerzbank geht nun davon aus, dass die EZB im laufenden Jahr den Leitzins zwei Mal um jeweils 25 Basispunkte anheben wird. Mit Blick auf den Dollarraum gilt eine Zinserhöhung in der kommenden Woche um 25 Basispunkte als ausgemachte Sache. Vereinzelt schließen Teilnehmer sogar einen großen Schritt von 50 Basispunkten nicht aus. Das ist allerdings wenig wahrscheinlich.

Lanxess-Ausblick erfreut

Als im Rahmen der Erwartungen liegend werden die Geschäftszahlen von Lanxess im Handel beschrieben. Die Erlöse liegen etwas über den Schätzungen, die Ergebnisse im Rahmen und die Dividende leicht darunter. Als stützend für die Aktie erweist sich indes der Ausblick auf das erste Quartal. Dieser wird als "sehr solide" bezeichnet. Lanxess rechnet mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 280 bis 320 Millionen nach 242 Millionen Euro im Vorjahr. Die Aktie gewinnt 8,3 Prozent.

SAP steigen nach Zahlen des Wettbewerbers Oracle um 3,5 Prozent. Die Analysten von Stifel urteilen, dass die Oracle-Quartalszahlen zwar beim Ergebnis je Aktie die Erwartungen verfehlt hätten, doch die Nachfrage nach Cloudlösungen dürfte stark bleiben. Für SAP rechnen sie mit einem beschleunigten Umsatzwachstum im Cloud-Segment in diesem Jahr.

Nach Viertquartalszahlen geht es für die Aktie von Essilorluxottica um 5,1 Prozent nach oben. Bernstein spricht von einer bemerkenswerten Beschleunigung der Geschäftsaktivitäten. Trotz Gegenwinds scheine das Unternehmen gut ins neue Jahr gestartet zu sein.

In London springen die Aktien von Pearson um rund 20 Prozent nach oben. Apollo Global Management hat bestätigt, ein Übernahmegebot für das Unternehmen zu erwägen. Pearson hat die Offerte zwar als zu niedrig zurückgewiesen, doch hoffen Anleger offenbar, dass Apollo nachbessert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.756,90 +2,9% 105,51 -12,6% Stoxx-50 3.527,75 +1,7% 60,55 -7,6% DAX 13.884,75 +3,3% 442,65 -12,6% MDAX 30.462,83 +3,4% 996,94 -13,3% TecDAX 3.115,49 +3,0% 91,61 -20,5% SDAX 14.074,71 +3,3% 445,89 -14,3% FTSE 7.189,32 +1,3% 90,23 -3,9% CAC 6.352,35 +2,3% 145,15 -11,2% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Uhr Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0992 +0,0% 1,1006 1,1006 -3,3% EUR/JPY 128,56 +0,7% 128,40 127,73 -1,8% EUR/CHF 1,0246 +0,3% 1,0235 1,0226 -1,2% EUR/GBP 0,8396 +0,0% 0,8400 0,8391 -0,1% USD/JPY 116,93 +0,7% 116,68 116,05 +1,6% GBP/USD 1,3094 +0,1% 1,3089 1,3117 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3485 +0,3% 6,3280 6,3286 -0,1% Bitcoin BTC/USD 39.338,93 -0,3% 38.798,77 39.136,73 -14,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 106,05 106,02 +0,0% 0,03 +42,4% Brent/ICE 109,39 109,33 +0,1% 0,06 +41,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,76 1.997,22 -1,7% -33,47 +7,3% Silber (Spot) 25,60 25,92 -1,3% -0,32 +9,8% Platin (Spot) 1.064,40 1.072,05 -0,7% -7,65 +9,7% Kupfer-Future 4,65 4,64 +0,1% +0,01 +4,2% ===

