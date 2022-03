Der Biotechkonzern Morphosys hat am Donnerstag bekanntgegeben, Abschreibungen in Höhe von Hunderten Millionen Euro vorzunehmen. Die Aktie legte ungeachtet dessen am Freitag rund 4,5 Prozent zu. Wie das Biotechunternehmen Morphosys am Donnerstag bekanntgegeben hat, muss der Konzern Hunderte Millionen Euro abschreiben. Nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals hat der SDax-Konzern eine Wertminderung des Geschäfts- oder ...

