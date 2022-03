Der IPO-Eisbrecher für 2022 wird BörseGo mit Sicherheit nicht sein. Dafür ist das Emissionsvolumen mit brutto rund 720.000 Euro und gerade einmal 3.000 Aktien zu je 240 Euro viel zu klein. Selbst inklusive der bereits Ende 2021 durchgeführten Privatplatzierung von 9.000 Aktien zu je 216 Euro an ausgewählte Investoren und Mitarbeiter, bleibt die Neuemission im ... The post BörseGo: Erfolgsstory aus München appeared first on Boersengefluester.

