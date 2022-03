Duckduckgo schiebt Internetseiten mit russischen Fehlinformationen bei der Suche weiter nach unten. Damit reagiert das Unternehmen auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Suchmaschinen-Nutzer:innen kritisieren auf Twitter das veränderte Ranking. Die Suchmaschine Duckduckgo hat Seiten mit russischen Desinformationen "heruntergestuft". Das gab CEO und Gründer Gabriel Weinberg in einem Tweet am 10. März 2022 bekannt. Er sei "angewidert von Russlands Invasion in der Ukraine" - wie viele andere. Mit seinem Tweet sorgte der Duckduckgo-CEO für Diskussionen. var embedId = "0f68beba0a94ac6cd428c1fd032294d8"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...