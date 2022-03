Was für eine Woche beim französischen Impfstoffentwickler Valneva. Noch am Montag schlug die Aktie unmittelbar nach der Eröffnung bei nur noch 11,66 Euro auf, ehe das Papier eine fulminante Aufholjagd starte. Heute gab es dann von der Europäischen Zulassungsbehörde EMA eine vermeintliche Hiobsbotschaft, die sich auf den zweiten Blick aber als gute Nachricht entpuppte…

Zwar hat die Behörde noch einige Fragen zum Impfstoff VLA2001, stellt jedoch gleichzeitig in Aussicht, die Zulassung wohl im April zu erteilen, so die Stellungnahme von Valneva. Das beflügelt den Kurs heute noch einmal so richtig. Denn Valneva kann zum Wochenausklang satte sieben Prozent zulegen und klettert auf über 15,50 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...