The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.03.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2022



ISIN Name

FR0012332203 MERCIALYS 14/23

IT0005143547 ENERGICA MOTOR CO.S.P.A.

US0400476075 ARENA PHARMA.NEW DL-,0001

ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04

