War Juice vor Kurzem noch ein ambitioniertes Startup, so ist es heute bereits ein weltweit tätiges Jungunternehmen mit zahlreichen Niederlassungen und Tochtergesellschaften.Cham - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Best Places to Work". Die Auszeichnung ist sehr begehrt, jedoch keineswegs selbstverständlich. "Herzlichen Glückwunsch an Juice Technology für den Aufbau eines Unternehmens, das sich auf das Engagement und die Leistung seiner Mitarbeitenden konzentriert"...

