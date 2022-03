El Salvador gibt in puncto Bitcoin-Adoption weiterhin den Ton an. Die im November angekündigten Bitcoin-Anleihen sollen demnächst an den Start gehen. El Salvador geht weiter den Bitcoin-Weg. Nach der Ankündigung im Juni 2021, den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, hatte der mittelamerikanische Staat dies bereits am 7. September nach nur drei Monaten Realität werden lassen. Weiterhin arbeitet El Salvador an der "Bitcoin City". Einer Stadt, die komplett aus Bitcoin-Anleihen finanziert und durch Vulkanenergie aufrechterhalten ...

