Mavenir, der Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie die Welt sich miteinander vernetzt, verändert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit O2 Telefónica eine vereinfachte Bereitstellung und ein vereinfachtes Änderungsmanagement für Kernnetzelemente vorgeführt hat und dabei ein gemeinsames Zero-Touch-Framework für Continuous Integration ("Kontinuierliche Integration"), Continuous Deployment ("Kontinuierliche Bereitstellung") und Continuous Testing ("Kontinuierliche Tests") (CI/CD/CT) im deutschen Netz von O2 Telefónica nutzt. Dadurch wird der operative Betrieb in den O2 Telefónica OpCos durch straffere Abläufe, schnellere Bereitstellungen und vereinfachte betriebliche Änderungen im Netz optimiert.

Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung eines optimierten Geschäftsbetriebs, der sich von manuellen Bereitstellungen wegbewegt und menschliche Fehler reduziert. CI/CD bietet den Kunden mehr Flexibilität im Tagesgeschäft und dürfte erhebliche Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und Kosten der Bereitstellung bringen.

Mavenir wird mit O2 Telefónica an der Automatisierung des Netzwerkbetriebs arbeiten, um den Übergang zur Nutzung der virtualisierten Netzwerkfunktionen zu ermöglichen. Das CI/CD/CT-Framework von Mavenir wird die Erstellung maßgeschneiderter Workflows/Prozesse für ein schnelles, agiles Änderungsmanagement in 4G/5G-Netzwerken mit erhöhter Komplexität ermöglichen. Bei der Lösung von Mavenir handelt es sich um eine Opensource-basierte, kompatible, standardisierte Technologie, die nach dem "Plug-and-Play"-Prinzip für beliebige VNF-Funktionen integriert werden kann.

"5G erfordert eine Cloud-native und Microservices-Architektur, führt aber auch zu mehr betrieblicher Komplexität im Netzwerk. CI/CD/CT-basierte Zero-Touch-Bereitstellungen und Änderungsmanagement sind unsere Möglichkeit, agil zu sein und die Markteinführung zu verkürzen. Es handelt sich um eine Schlüsselstrategie auf dem Weg zur Automatisierung unserer Netzwerke, um einen schlankeren und effizienteren Geschäftsbetrieb zu erreichen. Mavenir ist ein vertrauenswürdiger und verlässlicher Partner für dieses Vorhaben, angesichts des Know-hows und der Erfahrung, die wir mit dem Unternehmen in Core- und Cloud-Projekten haben", sagte Jochen Bockfeld, Director für Common Services, O2 Telefónica Deutschland

Omar Shahdad, Senior Vice President des Bereichs Global Operations bei Mavenir sagte: "Wir sind stolz darauf, von O2 Telefónica für diesen wichtigen Schritt zur Vereinfachung ihres Netzwerks ausgewählt worden zu sein. Mavenir ist dank seines umfassenden Know-hows, das sich über mehrere Telco-Bereiche erstreckt, in einzigartiger Weise für die Bereitstellung von CI/CD-Services im Telco-Bereich qualifiziert. Wir sind ein Unternehmen, das stolz auf seine schnelle, agile und reaktionsschnelle Arbeitsweise ist, und das sind die gleichen Eigenschaften, die auch für ein CI/CD-Programm erforderlich sind. Die Lösung von Mavenir zeichnet sich durch ein hohes Maß an Automatisierung und Integration aus. Dadurch können unsere Kunden die Vorteile von Cloud-nativen und virtuellen Netzwerken nutzen, um die Komplexität zu managen und einen hybriden Betrieb für mehr Flexibilität zu ermöglichen."

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Über O2 Telefónica:

O2 Telefónica Deutschland ist ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Privat- und Geschäftskunden sowie von innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen im Bereich des Internets der Dinge und der Datenanalytik. Das Unternehmen ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbereich bedient O2 Telefónica rund 46 Millionen Mobilfunkanschlüsse (inkl. M2M Stand 31.12.2021). Kein Netzbetreiber vernetzt mehr Menschen in diesem Land. Unter der Kernmarke O2 und unter verschiedenen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Postpaid- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Die Basis dafür ist das Mobilfunknetz, das auf einer äußerst stabilen GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basiert. Gleichzeitig baut das Unternehmen ein leistungsstarkes und energieeffizientes 5G-Netz auf. O2 Telefónica bietet auch im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internetprodukte an, die auf verschiedenen Technologien basieren. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard der Frankfurter Börse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 7.400 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 7,8 Mrd. EUR. Das Unternehmen befindet sich im Mehrheitsbesitz der spanischen Telekommunikationsgruppe Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 14 Ländern und einem Kundenstamm von rund 369 Millionen Kundenanschlüssen ist die Gruppe einer der größten Telekommunikationsanbieter der Welt.

